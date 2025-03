Zon.it - Salerno Letteratura, Emanuele Trevi ospite del #FuoriFestival

Nuovo appuntamento per idi. Domenica 16 marzo, alle 18, nello Spazio Matteotti, si terrà un incontro con, autore di “La casa del Mago”( Ponte alle grazie). Conduce Corrado De RosaIL LIBROIl mago, il guaritore di anime, è Mario, uno dei più grandi psicoanalisti italiani, padre di. La sua casa “non era un posto qualunque, ma l’antro di un grande guaritore, un luogo dove la cura si era giocata a viso aperto la sua partita col Male”. Ed è partendo da quelle stanze che ilscrittore, nel recuperare la memoria del padre ora scomparso di cui quel luogo è intriso, ricostruisce non solo il ritratto di lui, ma anche del secolo in cui aveva vissuto, e delle vite che si erano intrecciate alla sua: Carl Gustav Jung, Natalia Ginzburg, Giorgio Manganelli, Ernst Bernhard.