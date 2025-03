Laprimapagina.it - Salerno. Il Coordinamento provinciale di Indipendenza contro la Meloni: guida un governo di guerra

Ildidel movimentoha duramente attaccato il, definendolo “undi”, in seguito al voto favorevole dei due principali partiti della coalizione di centrodestra al piano europeo sugli armamenti.Secondo il movimento, il piano prevede una spesa di 800 miliardi di euro in armamenti, con deroghe alle misure di austerità che in passato hanno colpito duramente paesi come la Grecia e continuano a pesare sulle famiglie e sulle imprese italiane.La denuncia delsi concentra sull’apparente contraddizione tra l’austerità imposta in ambito sociale ed economico e la facilità con cui vengono reperite risorse per il settore militare. Il messaggio finale è chiaro: “Non un euro per ladi Bruxelles”.