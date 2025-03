Ilrestodelcarlino.it - Salerno furioso: "Tutti in discussione": "Non tolleriamo più queste figuracce"

di Francesco Pioppi"Non è possibile rovinare tutto così, quello che è successo a Cosenza è inaccettabile. È giusto che ognuno si prenda le proprie responsabilità: direttore sportivo, allenatore e giocatori. Siamoin". Il presidente Carmeloscuote l’ambiente granata. A pochi giorni di distanza dalla debacle del ‘San Vito-Marulla’ la ferita è ancora aperta, ma il messaggio è volto a guardare avanti, alla ricerca di un’unione d’intenti che possa invertire il trend negativo: "Ci sono ancora 9 gare, dobbiamo resettare e andare avanti con l’aiuto dei tifosi ai quali chiedo di stare vicino alla squadra fino al 9 maggio (ultima di campionato, ndr). Dopo ci sarà tempo per i processi". Presidente, raramente l’abbiamo sentito così amareggiato. "Abbiamo resuscitato il Sudtirol, il Cittadella e in un certo senso pure il Modena che non vinceva a Reggio da 74 anni: società, città e tifosi non possono più sopportare figure del genere.