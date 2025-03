Zon.it - Salerno, Fondazione Saccone celebra 5 anni di attività con un’iniziativa a Palazzo Fruscione

Lacinquedicon l’iniziativa “5di: la sfida della crescita”, in programma sabato 15 marzo presso. Un’intera giornata dedicata alla riflessione e al confronto su temi strategici per lo sviluppo del territorio, con il coinvolgimento di istituzioni, imprese e stakeholder locali.Il programmaIl programma prevede una conferenza stampa con inizio alle ore 9.30, alla presenza del Presidente della, Giorgio Scala, che illustrerà i principali risultati raggiunti in questi: dalla valorizzazione del capitale umano, alle iniziative e ai progetti culturali realizzati, fino al coinvolgimento degli stakeholder e alledi trasferimento tecnologico e innovazione.Durante l’incontro verranno inoltre presentate le linee guida delle futuredella, orientate a una visione innovativa del mondo dell’impresa e delle sue connessioni con altri settori ed ecosistemi.