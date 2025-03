Liberoquotidiano.it - "Sai qual è la rabbia?". Buzzanca, la bordata del figlio contro l'ultima compagna di Lando | Video

La vicenda diè al centro di un segmento di La volta buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In studio c'è Massimiliano, ildel grande attore scomparso nel dicembre del 2022, che si scaglial'del padre, Francesca Della Valle. In ballo c'è una complessa battaglia giudiziaria sull'eredità. "Ma lasaiè? - esprime tutta la sua amarezza Massimiliano- E' che con tutti i danni che aveva papà e che sapevamo tutti, anche quella signora, lei andava in giro a dire ai giornali e ai siti internet che papà aveva soltanto una lieve afasia. Quando papà non riconosceva noi, non riconosceva.". "Quindi - lo interrompe la Balivo - non è possibile che si volesse sposare". "Caterina, una volta con papà e quella signora sono venuto in una tua trasmissione, a un certo punto in mezzo alla trasmissione tu dicevi 'allora vi volete sposare' papà ha detto una cosa che è emblematica: 'No, siamo qui soltanto per scherzo, è tutta finzione'.