Sai con Tommaso… Grande Fratello fuori gli altarini | Zeudi ha paura di MaVi e lo dice solo a Chiara

Mancano pochi giorni e come da tradizione si spegneranno le luci della casa del. La finale è in programma per il prossimo 31 marzo eallora conosceremo il nome del vincitore o della vincitrice di questa 18esima edizione. Ma fino ad allora ci saranno altre eliminazioni e altri finalisti da eleggere. Nel frattempo la casa continua a essere divisa in due gruppi ben distinti.Gruppi che, complice anche la stanchezza dopo quasi 6 mesi trascorsi dentro quelle quattro mura, continuano a stuzzicarsi e discutere in modo anche molto animato. Per esempioDi Palma e Mariavittoria Minghetti. Se la prima ha sempre ricevuto il supporto diCainelli, la seconda può invece fare affidamento sull’amica Jessica Morlacchi, in uno scontro a quattro che si è manifestato anche nella puntata di lunedì sera.