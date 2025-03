Lettera43.it - Sace ha individuato 100 miliardi di opportunità per le imprese nel 2025

ha100diper la crescita delleitaliane nel, puntando su due leve, ovvero l’innovazione, che rende lepiù agili e competitive, e l’export, che apre nuove vie al Made in Italy nei mercati ad alto potenziale. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Alessandra Ricci all’evento Let’s Grow!. L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo assicurativo-finanziario per approfondire scenari e strumenti di crescita insieme alleitaliane sullo sfondo delle prospettive delineate dallaGrowth Map, il mappamondo interattivo che traccia lemercato per mercato e dà accesso alle soluzioni di.L’ad Ricci: «Vogliamo supportare leitaliane con l’effetto grow»«Innovazione ed export sono le due leve di crescita per leitaliane che insieme danno una spinta al fatturato di quasi 4 punti percentuali e si rinforzano l’una con l’altra», ha evidenziato Ricci.