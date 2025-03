Lanazione.it - Sabato 15 marzo riparte Storie da Museo. Un viaggio nell’arte e nella memoria

Arezzo, 122025 –15da. UnTornano gli incontri speciali aldelle Terre Nuove e a Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea dedicati agli anziani con Alzheimer o decadimento cognitivo e a chi si prende cura di loro A partire da152025, tornano gli incontri speciali dedicati agli anziani con Alzheimer o decadimento cognitivo e a chi si prende cura di loro. Ildelle Terre Nuove e Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea di San Giovanni Valdarno aprono nuovamente le loro porte per offrire un’esperienza unica, in cui arte, storia e cultura diventano strumenti di benessere e condivisione. L’incontro con l’arte può risvegliare emozioni, stimolare i ricordi e creare momenti di gioia. Il Comune di San Giovanni Valdarno e MUS.