Romadailynews.it - Run Rome the Marathon arriva il 16 marzo: una giornata tra colori e sportività

Leggi su Romadailynews.it

Domenica 16, la Capitale sarà invasa da un’ondata di energia e, in occasione della 30esima edizione della Maratona di Roma – Acea Runthe. La corsa, che vedrà la partenza alle 8.30 dai Fori Imperiali e l’arrivo al Circo Massimo, si preannuncia come un evento senza precedenti, con oltre 28.000 iscritti e più di 50.000 partecipanti complessivi, tra corridori, appassionati e visitatori.Questi numeri, in continua crescita (nel 2021 gli iscritti erano solo 7.105), consolidano la Maratona di Roma come uno degli appuntamenti sportivi più importanti d’Italia e d’Europa. La manifestazione si conferma così come un punto di riferimento internazionale, con la partecipazione di atleti professionisti e amatori provenienti da ogni angolo del mondo.Il percorso della maratona è, come sempre, spettacolare.