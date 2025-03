Oasport.it - Rugby, l’Irlanda recupera tre titolari per l’Italia

Leggi su Oasport.it

Si avvicina l’ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 e sabato pomeriggio allo stadio Olimpico di Romaaffronterànel match conclusivo del torneo per gli azzurri. Gli irlandesi arrivano in Italia dopo la deludente sconfitta contro la Francia e anche una vittoria con bonus potrebbe non bastare ai campioni in carica per confermare il titolo.Ma per il ct ad interim Simon Easterby arrivano buone notizie dall’infermeria, con tre possibiliche tornano a disposizione del. Si tratta dei due trequarti Mack Hansen e Garry Ringrose, oltre al forte pilone Tadhg Furlong, assente fino a ora nel torneo. Importanti i ritorni di Ringrose, ma soprattutto di Mack Hansen, che con James Lowe ancora in forte dubbio potrebbe essere un’importante alternativa all’ala.“Sappiamo esattamente chi siamo come giocatori e come squadra.