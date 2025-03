Ilrestodelcarlino.it - Rubano borsa da un’auto. Arrestati dai carabinieri

Due uomini sono statiin flagranza di reato per furto con destrezza ai danni di una anziana. Il fatto è avvenuto lunedì mattina. A procedere all’arresto idel Nucleo Operativo della Compagnia di Faenza e della Stazione di Faenza Borgo Urbecco. La donna, alla guida della sua automobile, si è fermata per buttare la spazzatura dentro dei cassonetti a bordo strada (siamo nella zona del cimitero), lasciando però la macchina aperta e laal suo interno. I due balordi, a bordo di un secondo veicolo, hanno affiancato l’auto in sosta; a quel punto uno dei due ha rubato lacon rapidità per poi risalire in macchina e darsi alla fuga. Tentativo di fuga andato a vuoto grazie all’intervento dei militari, impegnati in un servizio in abiti civili e con auto di copertura finalizzato proprio al contrasto proprio dei reati predatori commessi in quella zona, già oggetto, dicono dall’Arma, "di analoghi episodi avvenuti nel recente passato".