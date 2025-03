Romatoday.it - Ruba tablet al ristorante, ladro si ferisce e lascia una scia di sangue: preso

Leggi su Romatoday.it

Furto nella notte in undi Ostia, a pochi metri dal Pontile. Un uomo, romano di 38 anni, è entrato nel locale in via Rutilio Namanziano nella notte tra il 9 e il 10 marzo scorso e, infrangendo il vetro d'ingresso, ha perso. Dopo averto duee 50 euro dalla cassa ha.