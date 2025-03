Quifinanza.it - Rottamazione quater, riammissione con le domande online al via: come accedere al servizio

L’Agenzia delle Entrate ha reso operativo un nuovo strumento digitale per i contribuenti che hanno perso il treno della. Per chi al 31 dicembre 2024 si è ritrovato fuori dai giochi a causa di rate non pagate, ora c’è la possibilità di rientrare in partita. Il provvedimento rientra nelle misure della legge n. 15/2025, che ha trasformato in norma il decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024). Sul portale dell’Agenzia è stata predisposta anche una sezione di supporto con risposte dettagliate ai dubbi più comuni.Condizioni per essere riammessi alla RottamazzioneIl provvedimento riguarda coloro che avevano aderito alla cosiddettae che, per mancati o tardivi versamenti, hanno visto sfumare il beneficio fiscale. Ora possono tornare in gioco presentando una nuova richiesta esclusivamenteentro il 30 aprile 2025.