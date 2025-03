Leggioggi.it - Rottamazione Quater al via: come inviare la domanda di riammissione entro il 30 aprile

Con il via libera definitivo al Decreto Milleproroghe, è stata ufficializzata la riapertura dellaai contribuenti che erano decaduti dal piano di definizione agevolata per mancato o tardivo pagamento delle rate dovute.La riapertura dei termini resta però appannaggio di chi aveva già aderito in precedenza, ma ne è decaduto: una platea di circa mezzo milione i contribuenti beneficiari, che erano stati ammessi, ma poi non hanno pagato in tempo le rate definite. Sul portale della Riscossione ora sono arrivate le istruzioni per trasmetterediallanel 2025. Ricevi altre news e aggiornamenti fiscali iscrivendoti al nuovo canale Telegram di LeggiOggi Indice Riaperturaa chi è decadutorientrare nellanel 2025Cosa succede dopo la2025 Calendario pagamenti 2025 LaRiaperturaa chi è decaduto Il decreto Milleproroghe del 2025 ha modificato la norma sulladei decaduti dalla, per non aver pagato o pagato in ritardo.