Tpi.it - Rose Villain: “Mi dicono che ho successo perché sono figa, ma io sono una brava artista”

: “Houna”Reduce dal Festival di Sanremo 2025 con il brano Fuorilegge,si racconta in un’intervista a FqMagazine in occasione dell’uscita del suo nuovo album Radio Vega. La cantante spiega anzituttoil suo album si chiama così: “La costellazione della Lira, illuminata dalla splendida stella Vega, non è solo un punto di riferimento nel cielo, ma è soprattutto simbolo dell’amore sofferto tra Euridice e Orfeo, che porterà quest’ultimo, dopo la morte dalla sua amata, a passare tutta la vita a suonare canzoni tristi”.Secondo l’interprete “musicalmente, su certi argomenti non si parla mai abbastanza del ruolo delle donne, dei loro problemi. Credo sia un argomento delicato sicuramente ma penso anche che sia molto bello quando la musica parla anche a delle persone nello specifico.