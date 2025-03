Metropolitanmagazine.it - Rose Villain e Guè pubblicheranno un joint album nel 2026

È tutto vero: nele Guè uniranno le forze per un. Era stato il rapper ad alludere alla cosa ne Il bacio del serpente, prima canzone del nuovodi, Radio Vega. «Chi muore in questo gioco lo decidono gli dei, G.U.E. enel ’26», si sente nel brano, ed è la stessa cantante a confermare il tutto durante la conferenza stampa di presentazione del disco. Radio Vega uscirà venerdì e conterrà, oltre al brano in gara a Sanremo 2025, Fuorilegge, anche collaborazioni con Lazza, Fabri Fibra, Chiello e Geolier.Quello con Guè è un sodalizio artistico di lungo corso (vedi Oh mamma mia o Come un tuono). Per i due, quindi, è stato naturale pensare di dare vita a un progetto comune. La cantautrice ha spiegato: «È la cosa migliore da fare visto che abbiamo ancora tantissime idee insieme e ogni volta che ci vediamo parliamo di un pezzo che ci piacerebbe fare, di un’idea che abbiamo.