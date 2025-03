Ilgiorno.it - Rose Villain: “Avevo un ragazzo che mi ripeteva ‘non ce le farai mai’, quanto godo ora. Davanti a Fibra o Geolier ho stizza”

MILANO – Siete sintonizzati su Radio Vega. La luna si tinge di rosso e piove pure. Giorno perfetto, quello di ieri, per immergersi negli umori dell’album con cuiprova a capitalizzare il suo secondo Sanremo. Il Festival della conferma, a dispetto del 19° posto racimolato da una “Fuorilegge” che, dopo un mese di classifica, continua a guardare il mondo dall’alto al basso godendosi la 7a posizione. In uscita venerdì prossimo, “Radio Vega” rappresenta per la rapper milanese un passo avanti rispetto al predecessore “Radio Sakura”, ma anche rispetto alla stessa “Fuorilegge”, grazie alle presenze di amici come Guè, Chiello, Lazza, e alla coppia-Fabrisuoi compagni di giuria nel contest “Nuova scena”.a Sanremo 2025: la milanese cosmopolita che non sbaglia un colpo, da “Click Boom!” a “Fuorilegge”.