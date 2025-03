Quicomo.it - Rosaria Curti, svanita nel nulla: 7 anni senza risposte, la madre è morta aspettando

Leggi su Quicomo.it

Sono trascorsi sette lunghidalla scomparsa di. Aveva 53quando, il 9 marzo 2018, si è allontanata dalla sua casa di San Bartolomeo in Val Cavargna (Como)lasciare traccia. Da allora, di lei non si sa più. Non aveva con sé documenti, né effetti personali.