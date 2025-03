Dayitalianews.com - Roma, via Aurelia, tragedia sfiorata: albero crolla sulle auto in transito. Strada chiusa, traffico in tilt

oggi, 12 marzo, verso le 17 a, sulla via, dove, un grossotoin. L’incidente è avvenuto verso le 17 all’altezza dell’Hospital: secondo le prime informazioni sarebbero diverse le macchine danneggiate che erano in coda. E’ stata anche colpita un’con due passeggeri a bordo che, secondo le prime notizie, non sarebbero feriti.Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale; laè statain direzione fuoriper circa mezz’ora, con ilnell’area che è andato letteralmente in. Chilometri di coda si sono, infatti, formati nella zona, con inevitabili ripercussioni su tutte le strade limitrofe all’.Tanta paura tra glimobilisti, per un episodio che fortunatamente non è finito in