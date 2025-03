Sololaroma.it - Roma, Shomurodov convocato in nazionale: titolare con l’Athletic?

Eldorsta vivendo senza dubbio il suo miglior momento da quando veste la maglia della. Rimasto in rosa quasi a sorpresa dopo i prestiti degli scorsi anni, l’attaccante uzbeko ha saputo conquistare la fiducia di Claudio Ranieri, ripagandola con prestazioni di alto livello nelle ultime settimane. La convocazione con la suaper le sfide contro Iran e Kirghizistan è solo l’ultimo riconoscimento per un giocatore che sembra finalmente aver trovato la propria dimensione in giallorosso.Il ballottaggio con DovbykIn vista del ritorno controClub, Ranieri ha un dubbio importante: chi schierare in attacco trae Dovbyk? Secondo quanto riportato L’uzbeko parte leggermente in vantaggio. Nonostante l’errore sotto porta contro l’Empoli, ha dimostrato di essere sempre nel vivo dell’azione e di avere una condizione fisica invidiabile.