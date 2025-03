Roma pioggia di furti sui mezzi pubblici | 11 persone in manette

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 marzo 2025 – Incessante è l’attività antiborseggio dei Carabinieri, intensificata soprattutto a bordo deie nei pressi delle aree di maggiore interesse e presenza di turisti. I Carabinieri del Comando Provinciale di, d’intesa con la Procura della Repubblica di, hanno arrestato 11, tutte gravemente indiziate del reato di furto o tentato furto in concorso. In tutti i casi, i Carabinieri sono riusciti a recuperare gli oggetti rubati ai turisti come, smartphone, zaini, trolley e portafogli con all’interno denaro ed oggetti preziosi.Nello specifico, i Carabinieri del ComandoPiazza Venezia hanno arrestato due cittadini romeni, un uomo e una donna di 26 e 32 anni, notati in atteggiamento sospetto in via Cavour e sorpresi dopo aver portato via il portafogli, sfilato dallo zaino di una turista inglese che non si era accorta di nulla.