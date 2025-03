Calciomercato.it - Roma, mistero Dybala: “Non posso confessarlo ancora”

Pauloha un vero e proprio segreto. L’attaccante della, nel corso degli ultimi mesi, è apparso in grande spolvero e al top della forma grazie alla “cura Ranieri” ma non solo.: ilsi infittisceLa stagione di Paulosta superando ogni aspettativa. Da calciatore in uscita, a settembre, a leader delladi Claudio Ranieri. In pochi mesi la vita della Joya è cambiata nuovamente. Complice anche il rinnovo del contratto con la, scattato al raggiungimento del numero prestabilito di presenze, la storia d’amore dinella Capitale sembra destinata a continuare a lungo.Il segreto di PauloDel resto le ultime prestazioni dell’ex numero 10 della Juventus hanno certificato la recuperata forma diche oggi in conferenza ha confessato di avere un vero e proprio segreto:Prestazioni e condizioni, c’è un segreto?“Se lo dico non lo sarebbe più.