Roma-Lido, bando Astral per la nuova stazione Torrino-Mezzocammino

, 12 marzo 2025 – È stata pubblicata la gara per la realizzazione delladella linea, che sarà realizzata con fondi giubilari per un investimento complessivo di 5,69 milioni di euro. Le offerte dovranno pervenire adentro il prossimo 26 marzo 2025.Alla, che servirà il quadrante, si accederà da via di Trafusa, davanti al parcheggio per le auto già esistente. La struttura sarà composta da due fabbricati, collegati da un sovrappasso lungo sette metri, servito da scale e scale mobili che permetteranno di raggiungere l’altra banchina della, mentre nel piazzale esterno verrà allestita un’area verde.“Con questa infrastruttura lavedrà ampliare l’offerta di trasporto per i tanti residenti del quadrante.