Sololaroma.it - Roma, Athletic Bilbao sullo sfondo: Hummels scalda i motori

Leggi su Sololaroma.it

La vittoria con l’Empoli per 1-0 è passata in archivio e per laè tempo di guardare avanti. I giallorossi stanno continuando a compiere passi da gigante in questo inizio 2025 e vogliono proseguire su questa strada, che appare sempre di più quella giusta. Il focus si sposta sull’Europa League, con la qualificazione ai quarti di finale che è appesa ad un filo sottile dopo il 2-1 dell’andata. Per raggiungere la prossima fase, i capitolini dovranno superare indenni la prossima gara con l’, in programma giovedì 13 marzo alle 18:45 al San Mamés.Claudio Ranieri è consapevole di dover mettere al tappeto un cliente ostico, che fa dell’intensità il suo punto di forza. Il coach di Testaccio starebbe delineando lo scacchiere da schierare contro i biancorossi, con gli occhi che vanno necessariamente al reparto difensivo.