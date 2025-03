Quotidiano.net - Rodrigo Duterte arrestato a Manila per crimini contro l'umanità, consegnato alla Cpi

L'ex presidente delle FilippineRoaieri ain conformità con un mandato d'arresto internazionale con accuse di omicidio come criminel', è statocustodia della Corte penale internazionale (Cpi). Il 10 febbraio 2025 l'Ufficio del Procuratore della Cpi ha chiesto un mandato d'arresto nei confronti diperl'(omicidio, tortura e stupro). La Camera ha valutato il materiale presentato dall'accusa e ha riscontrato "fondati motivi" per ritenere che "il signorsia individualmente responsabile in qualità di co-autore indiretto del criminel'di omicidio, presumibilmente commesso nelle Filippine tra il primo novembre 2011 e il 16 marzo 2019". La Camera ha inoltre riscontrato che vi è stato "un attacco direttouna popolazione civile" mentreera a capo della Davao Death Squad (Dds) e mentre era presidente delle Filippine.