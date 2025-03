Piperspettacoloitaliano.it - Rocco Schiavone 7 si farà la settima stagione: quando esce su Rai 2

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

è una delle serie televisive poliziesche più longeve della televisione italiana. Non stanca mai il pubblico che vorrebbe sempre un episodio allana. Questo grazie alla qualità della storia e alla determinazione del protagonista interpretato da Marco Giallini, ispirato dai romanzi di Antonio Manzini. Ma7 si? Eccoe le ultime notizie7 sila? Le parole di Marco GialliniMarco Giallini ha espresso la sua volontà di continuare la serie “non mi stanca mai, è il personaggio a cui sono più legato. È l’unica serie in cui ho recitato per tanti anni. Era il mio sogno da ragazzo interpretare lo ciancicato maledetto in una sorta di polar francese.”7 su Rai 27 ci sarà nuovamente e le riprese dellainizieranno entro il 2026.