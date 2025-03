Davidemaggio.it - Rocco Schiavone 7 ci sarà?

Si conclude questa sera su Rai 2 la sesta stagione di, ma i più curiosi sapranno già come va a finire, dal momento che tutti gli episodi sono stati da subito resi disponibili su Rai Play. Quello che ci si domanda adesso è se la serie Cross Production e Beta film avrà un futuro, e la risposta dovrebbe essere sì.I nuovi episodi hanno conquistato una media di share del 10.3%, un risultato ottimo per Rai 2, che conferma l’importanza del vicequestore che Marco Giallini interpreta dal lontano 2016. E una settima stagione era da girare conseguenzialmente alla sesta, come l’attrice Claudia Vismara, che interpreta Caterina Rispoli, ha avuto modo di dichiarare. Poi però i piani sono cambiati e al momento non ci sono notizie certe sul nuovo capitolo.Tuttavia, gli attori sono pronti e disponibili a rivestire i panni dei loro personaggi e il materiale su cui basarsi ci sarebbe, dal momento che c’è ancora un romanzo di Antonio Manzini al quale attingere (Il passato è un morto senza cadavere) più qualche racconto.