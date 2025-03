Quotidiano.net - Rocco Schiavone 6: stasera l’ultima puntata. Le anticipazioni

Roma, 12 marzo 2025 – È giunta alla fine la sesta stagione di ‘’, la fiction Rai con Marco Giallini tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini. Le tre puntate andate in onda fino ad ora hanno confermato il successo dello show che si avvia alle conclusioni. In questa stagione il protagonista ha dovuto non solo risolvere i casi intricati che gli sono stati sottoposti, ma anche fare i conti con i fantasmi del suo passato. e, soprattutto in questo campo, le sorprese non sono finite. Dove eravamo rimasti Il vicequestore(Marco Giallini) si ritrova in un triangolo amoroso tra la giornalista Sandra Buccellato (Valeria Solarino) e la sua vecchia fiamma Caterina Rispoli (Claudia Vismara). Soprattutto, però, ha scoperto che Furio (Mirko Frezza) è partito per l’Argentina per raggiungere Sebastiano (Francesco Acquaroli) che sarebbe stato avvistato a Buenos Aires.