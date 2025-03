Tpi.it - Rocco Schiavone 6: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

6: le, 12 marzoQuesta sera, mercoledì 12 marzo 2025, su Rai 2 va in onda ladi6, la nuova serie con protagonista Marco Giallini. In tutto sono previste quattro nuove puntate. L’attore vestirà i panni del famoso vicequestorepolizia che ha conquistato il pubblico. La serie è tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini. Vediamo insieme lenon ha avuto nemmeno il tempo di prendere fiato dopo il terribile caso appena risolto, che è costretto a volare in Sudamerica con Brizio alla ricerca di Furio, misteriosamente scomparso. In un paese straniero, senza contatti né indizi, non è facile mettersi sulle tracce dell’amico, ma grazie alle capacità investigative die a qualche asso nella manica, finalmente Furio viene rintracciato a Buono Aires.