Movieplayer.it - Rocco Schiavone 6, la spiegazione del finale: tutti per Furio, Furio per tutti?

Il vicequestore di Marco Giallini vola all'estero insieme agli amici di sempre per ritrovare uno di loro e decidere cosa fare riguardo l'affaire Sebastiano. Su Rai2 e RaiPlay. Occhio agli spoiler. La sesta stagione potrebbe essere davvero quella della svolta per. Lo testimonia il, che per la prima volta porta la serie a variare location addirittura cambiando continente, e simbolicamente tracciare un possibile nuovo capitolo nella vita del protagonista. Con la puntata intitolata Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Sudamerica?, in prima serata su Rai2 e in streaming su RaiPlay, tratta dall'omonimo romanzo di Antonio Manzini, si passa infatti dall'impervia neve della Valle d'Aosta all'umidità assolata del Sudamerica. Il pretesto? Uno degli amici d'infanzia romani del protagonista,(Mirko Frezza) risulta partito per l'Argentina .