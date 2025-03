Movieplayer.it - Rocco Schiavone 6 come finisce? Cosa succederà nell'ultima puntata, stasera su Rai 2

Leggi su Movieplayer.it

L'attesadi6, con Marco Giallini, porta il vicequestore di Aosta in Argentina per una missione che lo metterà a dura prova.nel finale di stagione? Anche6 giunge alla sua conclusione con l'attesissima quarta ein onda, mercoledì 12 marzo, su Rai 2. La fiction, ispirata ai romanzi di Antonio Manzini e interpretata da Marco Giallini, ha conquistato il pubblico con il suo protagonista atipico, un antieroe dal carattere ruvido ma irresistibile. Dopo aver risolto un caso particolarmente complesso, il vicequestore di Aosta non ha tempo per fermarsi: un nuovo mistero lo spingerà fino in Sudamerica.vola in Argentina: la missione per ritrovare Furio L'episodio finale di6 porta un titolo emblematico: Riusciranno i nostri eroi .