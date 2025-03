Ilrestodelcarlino.it - Rocca delle Caminate, riapre il forte medievale che fu dimora del Duce

Forlì, 12 marzo 2025 – Dopo oltre due mesi di chiusura invernale, sabato prossimo (15 marzo) sarà riaperta al pubblico, che fu fortilizio romano, poi castelloe infine, durante il Ventennio, residenza di vacanza di Benito Mussolini e della sua famiglia. Per tutto il periodo primaverile ed estivo, lasarà aperta da Serinar il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 19, con l’ultimo ingresso alle ore 17,30 e con le seguenti tariffe: 7 euro (gratuito fino a 12 anni), 5 euro ridotto per i giovani dai 12 ai 18 anni e gli over 65, gratuito per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori. Per tutti coloro che saliranno allaper la visita è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannellature, divise in due parti: la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento.