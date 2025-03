Ilfattoquotidiano.it - Rivoluzione per la ginnastica in Francia: le atlete non sono più costrette a indossare i body inguinali. E in Italia qual è la situazione?

Le ginnaste francesi potranno mettersi dei pantaloncini: non saranno piùsoltanto undurante le loro esibizioni. Lo ha deciso la federazione difrancese (Ffg), che ha dato il via libera alle ragazze di “pantaloncini corti” in gara, lunghi al massimo 10 centimetri e “aderenti”, sopra iltradizionale. La Svizzera lo consente dal 2022, ma un caso simile si era verificato già nel 2021, durante gli Europei diartistica a Basilea, quando la squadra tedesca aveva ottenuto l’autorizzazione da parte della federazione internazionale diuna tuta integrale, fino alla caviglie, con gambe e braccia del tutto coperte, anziché il consueto. Le ginnaste sostennero che “inci sentivamo nude di fronte a spettatori e fotografi“.