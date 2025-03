Rompipallone.it - Rivelazione shock di Orsato: “Dopo una partita successe questo”

Leggi su Rompipallone.it

L’ex arbitro internazionale, che ha diretto oltre 300 partite, racconta di un retroscena sulla sua carriera da arbitroDanieleè universalmente riconosciuto come uno degli arbitri più bravi degli ultimi anni. Una sorta di erede di Pierluigi Collina a livello di nomea, nazionale e non. Il fischietto di Schio, ormai ritirato, è secondo per maggior numero di match diretti in Serie A, avendo arbitrato 289 partite. oltre ad essere stato premiato per cinque volte consecutive come miglior arbitro dal Gran Galà del calcio.Inoltre, ha arbitrato partite importantissime come la finale di Champions League 2019/2020 tra PSG e Bayern Monaco, una semifinale mondiale nel 2022 tra Argentina-Croazia e diverse di Coppa Italia, tra cui lo storico derby tra Roma-Lazio del 2013 vinto dai biancocelesti.L’arbitro racconta: “Sette giorni di sorveglianza”si è ritiratoaver inviato una lettera di dimessioni alla Federazione ad agosto 2024.