Risultati elezioni in Groenlandia | vince il centrodestra Boom dei nazionalisti

Roma, 12 marzo 2025 – Mai idelleinsono stati così attesi. Come avrebbero reagito i cittadini alle minacce di annessione di Trump? Ecco, la risposta. Il voto di stanotte ha premiato l’opposizione. Il partito Demokraatit ‘social-liberale’, veleggia verso il 30%. Il nome non inganni. Si tratta di una formazione di, indipendentista. Sorprendente anche il 24% deidi Naleraq, ancora più radicale e favorevole a un ‘divorzio’ immediato dalla Danimarca, che doppia le preferenze della scorsa tornata elettorale. Si tratta ancora di stime, iufficiali non sono stati ancora comunicati ma appare netto il calo per i partiti del governo uscente: gli ambientalisti di sinistra di Inuit Ataqatigiit sono al 21 (-15 % rispetto al 2021) e i socialdemocratici di Siumut al 15% (-14%).