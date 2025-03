Ilrestodelcarlino.it - Ristoranti e mafie, odg del Consiglio

Un ordine del giorno per contrastare le infiltrazioni mafiose nelle attività di ristorazione e turismo. E’ l’iniziativa delcomunale dopo le inchieste di Libera, che su iniziativa dei consiglieri dem Giacomo Tarsitano e Maurizio Gaigher assieme alla delegata del sindaco alla Legalità, Giulia Sarti, ha approvato un documento per "irrobustire gli anticorpi istituzionali e comunitari per aumentare la reattività e la prevenzione a fenomeni di alterazione del mercato e di proliferazione di attività illecite in grado di inquinare l’economia legale". Il documento invita la giunta a costituire con l’Università un gruppo di studio dedicato all’analisi del tessuto commerciale cittadino per proporre azioni da strutturare per contrastare le infiltrazioni mafiose e lo sfruttamento lavorativo.