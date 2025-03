Liberoquotidiano.it - Rischio flop: la piazza pro-Ue costretta a cambiare slogan

La dolce e tenerissima Elly Schlein – questo è chiaro a tutti – ha più dimestichezza con l'armocromia che con la politica. Al sorgere del sole, la politica – metaforicamente – si alza da un lato del letto, Elly dall'altro lato: e le due entità non si incontreranno mai per tutto il resto del giorno. Come Libero scrive da mesi, la segretaria piddina vive in una dimensione da assemblea scolastica permanente: una strillata contro il preside, un'invettiva moraleggiante, molti buoni sentimenti, ma scarsa o nulla attitudine al governo delle cose. Forse nemmeno al governo del suo partito. E così la minima complessità la trova sorridente ma smarrita, incapace di articolare, di elaborare e soprattutto rielaborare i suoi schemini elementari e rigidissimi. E allora? Ancora una volta, la soccorre un vecchio volpone comunista come Michele Serra.