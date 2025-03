Secoloditalia.it - Risarcimento alla moglie per le “corna” del marito: sentenza storica. Corsa alle richieste di risarcimento

Leggi su Secoloditalia.it

Vale un gruzzoletto di diecimila euro l’umilizione subita drina Roberta Zoia, 51 anni, originaria di San Donà in provincia di Venezia che ha ottenuto unadal tribunale di Treviso: soldi come ristoro per il danno causato dal tradimento dell’ex, ma anche per le menzogne e l’umiliazione. Oggi, in un’intervista a La Stampa, la donna ha parlato digiusto perché “lesa in diritti garantiti dCostituzione: la dignità, l’onorabilità, l’immagine e la salute”. Il suo avvocato, Davide Favotto, a quanto pare, sarebbe assediato da ex mogli costrette a portare le “” e ora a caccia di un, sulla scìa dellaper Roberta Zoia. La donna aveva sposato nel 2007 il compagno brino, con il quale tre anni dopo aveva aperto una scuola.