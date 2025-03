Juventusnews24.com - Rinnovo Lenzini, ora è ufficiale: la Juventus Women la blinda per le prossime stagioni! I dettagli nel comunicato del club

di RedazioneNews24, ora è: lalaper le! Inelpubblicato dalbianconeroAttraverso unpubblicato sul proprio sito, laha reso noto ildel contratto della giocatrice, che prolunga con i bianconeri fino al 2028.– Ancora avanti insieme. Martinaha firmato infatti ildi contratto con laprolungando il suo rapporto con i colori bianconeri fino al 30 giugno del 2028.Bianconera sin dagli albori del progettoè un esempio perfetto di dedizione e crescita costante. Dopo aver vinto il primo storico scudetto nella stagione 2017/2018, Martina ha trascorso un periodo in prestito al Sassuolo per poi fare ritorno a Torino e diventare una colonna portante della squadra e, in particolare, del reparto difensivo.