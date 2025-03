Quotidiano.net - Rinnovata ma fedele a sé stessa: ‘Mare fuori 5’ è già un successo

Roma, 12 marzo – Un musical teatrale di enorme, un prequel in arrivo al cinema – “Io sono Rosa Ricci” – e un sesto capitolo in cantiere, cinque fan virtuali creati con l'intelligenza artificiale a cui chiedere su TikTok anticipazioni sugli episodi, le prime quattro stagioni disponibili in tutto il mondo su Netflix e una miriade di oggetti – dall'album delle figurine alle uova di Pasqua – brandizzati “Mare”. È da questi dettagli che si può evincere quanto un titolo travalichi il semplicee si trasformi in un fenomeno sociale. La serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia è appena approdata con la quinta stagione su RaiPlay con i primi sei episodi (dal 24 marzo in chiaro su Raidue con i restanti 6) e ha mandato in tilt la piattaforma allo scoccare della mezzanotte del 12 marzo per i quaranta minuti successivi per quante persone si sono connesse contemporaneamente.