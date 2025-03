Gamberorosso.it - "Rinnovare la patente è quasi impossibile dopo il ritiro in stato di ebrezza". La testimonianza di un lettore

Quando mi hanno ritirato laper guida indi ebbrezza (giustamente), mi sono appoggiato alla commissione medica di Asl Roma 1. Come ogni volta, in prossimità della scadenza della(muovendomi con anticipo: due mesi prima) sono andato nel sito dedicato per prenotare la visita medica che attesta la mia idoneità alla guida. Ma con mio grande rammarico ho trovato questo avviso: «Da lunedì 3 febbraio, causa problemi tecnici, le prenotazioni presso la Commissione Medica Locale (CML) Roma 1 Patenti Speciali per il rilascio di certificati d’idoneità alla guida saranno temporaneamente sospese. Il servizio sarà ripristinato il prima possibile. Ci scusiamo per il disagio». Per poi aggiungere: «Gli utenti possono rivolgere la propria richiesta a qualsiasi altra Commissione Medica Locale presente sia nella Regione Lazio che nelle altre Regioni».