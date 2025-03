Thesocialpost.it - Rimane intrappolata in auto dopo un incidente per 6 giorni: sopravvive grazie ad una pozzanghera

Undrammatico,interminabili in attesa di soccorsi e una forza dinza fuori dal comune. È la storia di Brieonna Cassell, 41 anni, madre di tre figli, ritrovata vivaseiin fondo a una profonda buca, dove la suaera precipitataessere uscita di strada vicino alla cittadina di Brook, a sud di Chicago.La donna era scomparsa il 5 marzo, mentre si stava recando a far visita a un’amica nel nord-ovest dell’Indiana, nei pressi di Wheatfield e Demotte. Da quel momento, della suae della sua presenza non si erano più avute notizie, facendo scattare l’allarme e l’immediata mobilitazione di familiari, amici e forze dell’ordine.L’e la lunga attesaSecondo quanto riferito dall’ufficio dello sheriff della contea di Newton, si ritiene che la donna abbia perso il controllo della sua Ford Taurus, forse per un colpo di sonno.