Riforma pensioni2025 | Bombardieri UIL attacca il governo ecco cosa ha detto

Il sistema pensionistico italiano necessita di unaprofonda e duratura, capace di rispondere alle esigenze delle generazioni future. A sollevare con forza questa necessità è Pierpaolo, segretario generale della UIL, che ha ribadito l’urgenza di un’azione concreta per garantire sostenibilità e equità previdenziale. Durante l’evento per il 75° anniversario del sindacato,ha espresso critiche alle misure adottate fino ad oggi, considerandole inefficaci e insufficienti per affrontare le reali problematiche del settore.Pensioni: la richiesta della UIL per unaseriaSecondo, gli interventi attuali non risolvono le criticità del sistema e si limitano a fornire soluzioni temporanee. Il segretario della UIL ha definito le misure adottate dalcome dei semplici “pannicelli caldi” e ha accusato l’esecutivo di strumentalizzare il tema a fini propagandistici.