Rifinitura a Trigoria la Roma prepara l’Athletic | assente solo Celik

immersa in un’altra settimana decisamente intensa, iniziata con la gioia dell’ennesima vittoria in campionato, la 5ª di fila sul campo dell’Empoli, e che vedrà, il prossimo weekend, arrivare all’Olimpico il Cagliari, sfida affidata a Piccinini. Nel mezzo però la partita più importante, che non offre seconde chances, il ritorno degli ottavi di finale di Europa League in quel di Bilbao, in un San Mames che stando un’atmosfera infernale per accogliere i giallorossi. Athletic Club battuto 2-1 all’andata, un vantaggio prezioso ma estremamente piccolo, che da difendere con le unghie e con i denti.Come di consueto con i match del giovedì da inizio anno,in campo aper lain questa mattinata di vigilia, con la squadra che partirà poi nel pomeriggio alla volta di Bilbao e la conferenza stampa, con Ranieri e Dybala presenti, in programma alle 18:50.