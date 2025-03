Riconteggio dei voti in Calabria, esce Scutellà (M5s) ed entra Gentile (FI) ma in Parlamento è scontro - Video

Leggi su Open.online

L’assemblea della Camera non ha lasciato scampo alla deputata del Movimento cinque stelle, Elisae ha approvato con 183a favore e 127 contrari la relazione della Giunta delle elezioni riguardante un collegio della, nominando al suo posto Andreadi Forza Italia. «Oggi mi buttate fuori», ha detto, «ma io sarò più forte di prima da fuori e continuerò a combattere questo sistema clientelare e di famiglie che i calabresi per bene non vogliono, quel sistema che vede in campagna elettorale non dei politici ma dei signorotti. Fate schifo, questo sistema fa schifo».IlMa il suo intervento non è stato l’unico elemento di tensione. Il M5s ha criticato la presenza del vicepremier Antonio Tajani e la presidenza dell’azzurro Giorgio Mulè. Respinta anche la richiesta di Marco Grimaldi di Avs di procedere con il voto segreto.