Riconoscimento di prestigio Forbes punta sul Frantoio Franci E’ tra le 100 Eccellenze d’Italia

Ancora una volta la qualità e la passione per il territorio e per gli ulivi premiano il. Infatti l’azienda di Montenero d’Orcia è stata inserita nella classifica delle "100" diper il 2025. La selezione, curata da, mette in luce le aziende, gli imprenditori e i professionisti che si distinguono per eccellenza, innovazione e visione nel proprio settore. L’inserimento tra le "100" diItalia rappresenta un ulteriore traguardo per il, confermandone il ruolo di riferimento nel settore dell’olio extra vergine. "Siamo onorati di essere stati selezionati tra le 100diItalia – ha dichiarato Giorgio–. Questoè una testimonianza dell’impegno e della passione che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, portando avanti una tradizione di famiglia con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione".