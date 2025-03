Notizie.com - Ricomincia Mare Fuori: chi ha ucciso Edoardo e perché, anticipazioni delle prime puntate

, dov’eravamo rimasti? La ricostruzione degli ultimi avvenimenti, ledella quinta stagione. E qualche spoiler.: chi ha(Screenshot Rai) – notizie.comAvevamo lasciato Rosa Ricci in lacrime al cimitero mentre si dirigeva verso la tomba di Don Salvatore e del fratello Ciro. Era ignara del fatto che proprio l’amico fraternoavevail padre mentre era ricoverato in ospedale.Rosa non sapeva neppure che un’altra grande compagna di avventura, Carmela, fosse in realtà complice del marito nell’omicidio di Don Salvatore Ricci. Sempre alla stessa tomba, poco prima di lei, si erano recati i fratelli Cucciolo e Micciarella, accompagnati dalla madre inconsapevole del loro intento di rubare i soldi di famiglia dal mausoleo del clan.