"Ribrezzo, vergogna". Grande Fratello, choc su Zeudi. Per colpa delle Zelena scoppia il caso

Di Palma, unaconcorrenti di questa edizione del, è riuscita ad arrivare in finale, grazie anche a un fandom che l’ha sostenuta con forza fin dall’inizio. La sua nomination come terza finalista è stata senza dubbio una sorpresa per molti, ma non per il suo gruppo di sostenitori che grazie anche alla sua vicinanza con Helena le hanno permesso di essere arrivata così in alto. Le due avevano un’amicizia molto particolare, ma dopo il triangolo con Javier il rapporto si è sgretolato e lehanno iniziato a parteggiare solo per l’ex Miss Italia. Dietro questoentusiasmofan di, si cela anche un aspetto decisamente controverso: in molti, infatti, ritengono che il suo fandom sia molto tossico. Lesono state al centro di polemiche in queste ultime ore, a causa di alcuni commenti particolarmente pesanti che sono stati lasciati sotto una foto della concorrente.