Riarmo Ue Travaglio a La7 | Prima di parlare di difesa comune l’Europa dovrebbe darsi una politica estera Botta e risposta con Mieli

“A me fa piacere che Elly Schlein sia contraria al piano dieuropeo di von der Leyen, ma il dramma è che nel Pd voteranno nei soliti tre modi: alcuni a favore, altri contro, altri si asterranno. Quindi, il Pd è per il sì, per il no ma anche per il ni sul. E questo è un grosso problema”. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano Marco, che evidenzia tutte le falle del piano didi Ursula von der Leyen.“Da qualsiasi lato lo si guardi – osserva– questo piano dieuropeo è lunare. Non c’entra niente con l’Ucraina perché si tratta di riarmare gli stati europei. Non c’entra niente con laeuropea, perché per avere un esercitoeuropeo bisognerebbe avere uno Stato europeo che abbia unaeuropea che poi la fa difendere da un esercito.