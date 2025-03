Ilfattoquotidiano.it - Riarmo Ue, i vescovi: “No ai tamburi di guerra, l’Europa recuperi una voce di pace. Investire su sviluppo sostenibile e aiuto ai bisognosi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“ha bisogno di recuperare i suoi valori fondativi –, libertà, democrazia, diritti, giustizia sociale – facendo risuonare la propriadi. In un momento storico in cui si insiste sui temi della sicurezza e della difesa, è fondamentale che tali preoccupazioni non diventinodi“. Così la Cei, la conferenza deiitaliani, commenta l’approvazione da parte del Parlamento europeo del RearmEu, il piano dida ottocento miliardi di euro proposto nelle scorse settimane dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Nel comunicato finale del Consiglio episcopale permanente, riunito a Roma da lunedì a mercoledì, isottolineano “l’urgenza che gli investimenti pubblici siano indirizzati primariamente a sostenere le persone bisognose, le famiglie povere, le fasce sociali più deboli, ad assicurare a tutti adeguati servizi educativi e sanitari, a contrastare il cambiamento climatico.